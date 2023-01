Femminicidio: Terre des Hommes, on line un nuovo episodio di “Respiro”, podcast che racconta la storia e i drammi degli orfani

È on line su tutte le piattaforme il nuovo episodio di “Respiro”, podcast ideato da Terre des Hommes e scritto da Roberta Lippi, all’interno dell’omonimo progetto “Respiro” selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il podcast in 6 puntate affronta le storie e i drammi degli orfani di femminicidio e delle loro famiglie.

“Quando si parla di femminicidio pensiamo sempre alla tragedia, inaccettabile, al fatto di cronaca di per sé. Ricordiamo quanti figli ha la vittima e di che età. Inorridiamo pensando all’accaduto, ma poi di quelle vite dimentichiamo tutto – sostiene Roberta Lippi -. Invece un femminicidio lascia dietro di sé un dolore atroce e una solitudine di cui la società deve farsi responsabile”.

In ogni puntata l’autrice ci conduce attraverso una diversa storia, perché insieme si possa non solo ridare il giusto peso alla loro tragica esperienza, ma comprendere l’importanza che ha prendersi cura, da subito, di chi resta.

In questo episodio è Vincenzo Chindamo a raccontare la storia della sorella Maria, fatta sparire dalla ‘ndrangheta dopo la separazione dal marito (suicida) e di cui non si è mai più ritrovato il corpo. Vincenzo da allora ha preso con sé i tre figli della donna di 20 anni, 15 anni e 10 anni, crescendoli senza aiuti dalla famiglia paterna, né dallo Stato.

“Un tribunale clandestino ha deciso che Maria non doveva scegliere liberamente chi essere, non doveva scegliere liberamente chi amare e non doveva scegliere che lavoro fare. Questo tribunale clandestino ha accusato Maria di libertà, l’ha condannata a morte e ha eseguito la pena”, racconta Vincenzo.

Ad accomunare le storie del podcast è il racconto dell’abbandono subìto dagli orfani di femminicidio. Il podcast “Respiro” è realizzato all’interno del progetto omonimo, avviato nel 2021 dalla Cooperativa Irene 95 con una rete di 13 partner attivi su tutto il territorio nazionale e in particolare in Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Il progetto Respiro promuove un modello di intervento e di cura per garantire una risposta efficace per la protezione di bambini e bambine quando si verifica un femminicidio, affinché i più piccoli non siano più soli, ma vengano accompagnati in un percorso di sostegno. Anche attraverso questo podcast, l’intervento vuole inoltre favorire un cambiamento culturale.

Federica Giannotta, responsabile Advocacy e Programmi Italia di Terre des Hommes, spiega: “Per Terre des Hommes poter raccontare questo tipo di storie rappresenta un contributo essenziale alla conoscenza del dramma dei molti orfani speciali ai quali il nostro Paese deve dare una protezione e tutela che oggi ancora non hanno. La protezione dei diritti fondamentali di bambini, bambine e adolescenti è il cuore della mission della nostra Fondazione e in questo caso, purtroppo, ci confrontiamo con una delle peggiori violenze che un minore possa subire nella sua vita”.