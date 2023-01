Diocesi: Savona-Noli, domani conferenza su “Le passioni della fede” con Cristina Simonelli

“Le passioni della fede… per condividere i cammini di ciascuno”. Sarà questo il tema al centro della conferenza in programma domani, martedì 10 gennaio, a Savona. Alle 21, presso l’aula magna del Seminario vescovile, interverrà la professoressa Cristina Simonelli, docente di Patrologia e Storia della Chiesa antica presso la Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale. L’appuntamento, informano dalla diocesi, è aperto a tutti e in particolare ai membri dell’Assemblea del Sinodo diocesano.

Sempre domani, Simonelli guiderà anche l’incontro su “La fede del prete e il roveto ardente dell’incontro con Dio”, il secondo nella forma del laboratorio della “Scuola del clero”, che prosegue il suo percorso nel nuovo anno, sempre seguendo il tema generale “Venite in disparte e regalatevi un po’ di tempo per voi”.

Il 3 marzo, poi, durante il ritiro di Quaresima dei sacerdoti e religiosi diocesani il teologo Andrea Grillo parlerà de “Il prete e la spiritualità della Quaresima”.