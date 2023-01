Servizio civile: Caritas Firenze, 38 posti in 5 progetti per stare a fianco di poveri e bisognosi

Un anno al servizio di chi ha più bisogno. È l’opportunità che offre la Caritas diocesana di Firenze ai giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono prendere parte al Servizio civile universale 2023: sono 5 i progetti proposti, per 38 posti, in mense, centri accoglienza, mense cittadine, centri diurni e di ascolto gestiti dalla Fondazione Caritas Solidarietà di Firenze.

C’è tempo fino al 10 febbraio per partecipare al bando.

Il progetto “Gratuità e creatività: disagio ed esclusione sociale Firenze” (12 posti, durata 12 mesi) e il progetto “Fragilità e inclusione Firenze” (6 posti, durata 12 mesi), in co-programmazione con Croce rossa italiana, il progetto “Inclusione sociale Firenze” (12 posti, durata 12 mesi), sono destinati all’assistenza e all’ascolto di persone in condizioni di disagio o esclusione sociale; il progetto “Inventori di sogni” (con Confcooperative Confederazione cooperative italiane, 4 posti, durata 12 mesi) prevede l’assistenza a minori e giovani fragili, il progetto “Yes, we care… for peace” (con Vides-Volontariato internazionale donna educazione sviluppo, 4 posti, durata 12 mesi) comprende l’animazione culturale verso i minori.

“Caritas fin dai tempi dell’obiezione di coscienza ha creduto nell’esperienza del servizio civile come occasione per i giovani per mettersi in gioco e sperimentare occasioni di cittadinanza attiva. Oggi, con il servizio civile universale, attraverso le strutture che Fondazione Solidarietà Caritas mette a disposizione, questa esperienza mantiene tutta la sua ricchezza di servizi e contenuti formativi”, dice Riccardo Bonechi, direttore della Caritas diocesana di Firenze.

“Il servizio civile dà l’opportunità ai giovani di conoscere da vicino le attività che svolgiamo a servizio di chi ha più bisogno, aiutando concretamente gli altri: c’è chi magari scoprirà che questa è la propria strada e la seguirà anche in futuro, e chi no, ma tutti coloro che vivranno questa esperienza ne riceveranno certamente un arricchimento a livello personale e umano”, commenta Vincenzo Lucchetti, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas Firenze.

Info su www.fondazionesolidarietacaritas.it oppure scrivere una mail a serviziocivile@caritasfirenze.it.