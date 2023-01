David Sassoli: Roma, oggi presentazione del libro con i discorsi del presidente. Von der Leyen a Roma incontra Prodi e Meloni

Si svolge questa mattina a Roma la presentazione del volume “David Sassoli. La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa” (Feltrinelli) curato da Claudio Sardo. La prefazione è firmata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il libro viene presentato al Teatro Quirino (ore 11 – via delle Vergini, 7), con la partecipazione della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di Romano Prodi (già presidente del Consiglio e poi della Commissione Ue), del segretario del Partito democratico, Enrico Letta, dello scrittore Paolo Rumiz, moderati dalla giornalista Lucia Annunziata.

Nella giornata di oggi la presidente Ursula von der Leyen avrà un incontro personale con l’ex presidente della Commissione europea, Romano Prodi. Nel pomeriggio la presidente della Commissione incontrerà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “per discutere temi di interesse per l’Italia e per l’Unione europea”, spiega una nota di Bruxelles.