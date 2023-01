Dialogo ebraico-cristiano: Telepace, il 12 gennaio in onda un approfondimento promosso dalle diocesi liguri

Sarà “Consolate, consolate il mio popolo”, versetto tratto dal libro del profeta Isaia, il filo conduttore del confronto che nella serata di giovedì 12 gennaio sarà trasmesso dai canali di Teleradiopace e di Teleliguria Sud in occasione della Giornata del dialogo ebraico-cristiano. L’approfondimento, in onda dalle 21, è promosso dall’Equipe Ecumenismo e dialogo interreligioso delle diocesi liguri. Nella diretta televisiva, condotta da Maurizio Garreffa e don Gabriele Maria Corini, interverranno Giuseppe Momigliano, rabbino capo della Comunità ebraica di Genova, mons. Luigi Ernesto Palletti, vescovo de La Spezia-Sarzana-Brugnato e delegato della Conferenza episcopale ligure per l’Ecumenismo e il dialogo, Ilenya Goss, pastora della Chiesa valdese, Elena Lea Bartolini De Angeli, docente di giudaismo all’Università Cattolica di Milano, Dafna Terracina, vicepresidente dell’Unione Giovani Ebrei d’Italia e Ludmilla Neres, studentessa della Facoltà Avventista.