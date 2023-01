Papa Francesco: Angelus, “preghiamo per le mamme ucraine e russe che hanno perso i figli soldati”

“Non dimentichiamo i nostri fratelli e sorelle ucraini! Soffrono tanto per la guerra! Questo Natale in guerra, senza luce, senza caldo, soffrono tanto! Per favore, non dimentichiamoli”. È l’ennesimo appello per la pace in Ucraina, lanciato dal Papa al termine dell’Angelus di ieri, al quale secondo la Gendarmeria vaticana hanno partecipato circa 30mila persone. “E oggi, vedendo la Madonna che porta il bambino nel Presepio, che lo allatta, penso alle mamme delle vittime della guerra, dei soldati che sono caduti in questa guerra in Ucraina”, ha proseguito Francesco: “Le mamme ucraine e le mamme russe, le une e le altre hanno perso i figli. Questo è il prezzo della guerra. Preghiamo per le mamme che hanno perso i figli soldati, siano ucraine siano russe”.