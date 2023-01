Diocesi: Siracusa, oggi l’anniversario della dedicazione della cattedrale

Oggi, lunedì 9 gennaio, ricorre l’anniversario della dedicazione della cattedrale di Siracusa. Alle 18, in cattedrale, l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, presiederà una celebrazione eucaristica. Si tratta di una data importante: nel calendario liturgico è segnata come Solennità per la comunità diocesana. Una ricorrenza che rappresenta un momento particolarmente significativo per la vita della diocesi: è la festa propria della comunità diocesana che riconosce nella chiesa cattedrale il segno dell’unità e della comunione col vescovo.