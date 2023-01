Papa Francesco: battesimi nella Sistina, “insegnare ai vostri figli la data del battesimo”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Insegnare ai vostri figli la data del battesimo, come un nuovo compleanno: che tutti gli anni ricordino e ringrazino Dio per questa grazia di essere diventati cristiani”. Questo il compito affidato dal Papa ai genitori dei 13 bambini che ha battezzato ieri nella Cappella Sistina, come è consuetudine all’inizio dell’anno, “che vi consiglio di fare”. “Che imparino la preghiera, da bambini, perché la preghiera sarà quello che darà loro forza durante tutta la vita: nei momenti buoni, per ringraziare Dio, e nei momenti brutti, per trovare la forza”, l’altro auspicio del Papa, che durante l’Angelus è tornato sul tema del battesimo. “Ognuno di voi sa la data del proprio battesimo?”, ha chiesto ai circa 30mila fedeli che, secondo la Gendarmeria vaticana, erano presenti in piazza San Pietro. “Sicuramente qualcuno di voi non la sa”, ha proseguito Francesco: “Domandate ai genitori, ai parenti, ai padrini: qual è la data del mio battesimo? E poi, ogni anno, festeggiare quella data, perché è un nuovo compleanno, il compleanno della fede. Questo è il lavoro per oggi, per ognuno di voi è: qual è la mia data del Battesimo, così da poterla festeggiare”.