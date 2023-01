Unione europea: in vigore la strategia Ue per un’Europa digitale entro il 2030

Da ieri è entrata in vigore la strategia Ue per un’Europa Digitale entro il 2030. Lo comunica la Commissione europea in una nota. Per la prima volta “il Parlamento europeo, la Commissione Ue e gli Stati membri hanno stabilito obiettivi comuni per le competenze digitali, le infrastrutture, la connettività, la digitalizzazione del business e i servizi pubblici online, in linea con la Dichiarazione Ue per i Diritti e i Principi digitali”. Da oggi inizia anche la collaborazione per monitorare ciclicamente i progressi e stabilire gli obiettivi che devono essere raggiunti entro il 2030. Inoltre, il piano ha elaborato un quadro normativo per progetti digitali in cooperazione tra più Paesi. “La tecnologia continuerà a giocare un ruolo sempre più importante nelle nostre società e vite. Con il meccanismo di monitoraggio poniamo degli obiettivi concreti per rendere le tecnologie digitali al servizio delle persone e del business”, ha dichiarato la vicepresidente esecutiva della Commissione Ue, Margrethe Vestager. A giugno la Commissione Ue pubblicherà il primo rapporto sullo Stato del decennio digitale per fornire raccomandazioni e valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi.