Fafce: concorso europeo per gli artisti dedicato alla figura di san Giuseppe. Invito a partecipare

La Federazione delle associazioni delle famiglie cattoliche in Europa (Fafce) lancia un bando per gli artisti dedicato alle opere d’arte sulla figura di san Giuseppe. L’invito segue le linee guida di Papa Francesco sull’Anno di san Giuseppe e il ruolo del padre nella società di oggi. Lo comunica in una nota la Fafce. Gli artisti dovranno interrogarsi su “Come vediamo nel 2023 questo santo patrono della Chiesa cattolica, patrono dei padri e dei lavoratori?”. Il bando è diviso in sei categorie: pittura-disegni-arti grafiche; scultura-ceramica-vetri colorati; video-arti perforamative-danza; fotografia; musica; fumetti. Le riproduzioni digitali delle opere dovranno essere inviate entro il 3 marzo 2023 e saranno valutate da una giuria di esperti, che informerà gli autori dei risultati il 19 marzo 2023. Un elenco delle opere selezionate sarà pubblicato sul sito web del concorso. I vincitori saranno premiati nel maggio 2023 durante una mostra al Parlamento europeo dove saranno esposte le loro opere. La partecipazione è aperta a tutti gli artisti, soprattutto ai giovani, indipendentemente dalla loro religione. Sul sito web del concorso sono riportate tutte le informazioni relative al concorso.