Papa Francesco: nomina mons. Robert Frances Prevost prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina

Il Papa ha accolto la rinuncia presentata, per raggiunti limiti d’età, dal card. Marc Ouellet, agli incarichi di prefetto del Dicastero per i Vescovi e di presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, e ha chiamato a succedergli nei medesimi incarichi mons. Robert Francis Prevost, finora vescovo di Chiclayo (Perú), conferendogli in pari tempo il titolo di arcivescovo vescovo emerito. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede, precisando che mons. Prevost prenderà possesso dell’incarico il prossimo 12 aprile.