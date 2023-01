Papa Francesco: ai pallavolisti, “in un mondo dove si sgomita per apparire e emergere a tutti i costi, sport è messaggio di pace”

(Foto Vatican Media/SIR)

Nella pallavolo come nella vita, “non esiste solo la dimensione individuale, ma si è parte di un gruppo: ognuno è chiamato a dare il proprio contributo perché si possa vincere insieme”. Ad affermarlo è stato il Papa, che ricevendo in udienza i membri della Federazione Italina Pallavolo, commentando uno dei fondamentali di questo sport, l’alzata, ha commentato: “I giocatori di una squadra sono come le membra di un corpo: san Paolo dice che ‘se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui’”. “In un mondo dove si sgomita per apparire e per emergere a tutti i costi, dove l’io viene prima del noi, dove si scarta chi è debole e improduttivo, lo sport può essere segno convincente di unità, di integrazione, e può lanciare un messaggio forte di pace e di amicizia”, la tesi di Francesco, che ha definito “decisiva l’azione di attacco, che consente di fare punti e di costruire la vittoria”.