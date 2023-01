Poste: Meloni, “vogliamo una sola Italia, con servizi uguali per tutti e diritti uguali per tutti”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

Il progetto di Poste Italiane “Polis” è “molto importante perché il messaggio che si manda con questa iniziativa è che noi vogliamo unire l’Italia, vogliamo garantire a tutti i cittadini, indipendentemente da dove vivono e lavorano, lo stesso identico diritto ad accedere ai servizi in maniera semplice e veloce. Non ci rassegniamo all’idea che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B, territori di serie A e territori di serie B, servizi di serie A e di serie B. Da Roma a Montelapiano, da Napoli a Ingria, da Milano a Macra: una sola Italia, con servizi uguali per tutti e diritti uguali per tutti”. Lo ha affermato questa mattina il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, durante la presentazione del progetto di Poste Italiane “Polis” che si è svolta al centro congressi “La Nuvola” di Roma.

“Una sola Italia – ha proseguito il premier –, nella quale lo Stato e le sue articolazioni si mettono tutte insieme al servizio dei cittadini, invece di considerare, come a volte è accaduto, che i cittadini fossero un servizio delle istituzioni. Una sola Italia nella quale lo Stato non si arrende allo spopolamento delle aree interne perché sa che ogni borgo, ogni campanile rappresentano la sua spina dorsale”. “Una sola Italia – ha aggiunto Meloni – nella quale nessuno possa sentirsi escluso, o figlio di un dio minore o abbandonato dalle Istituzioni. Una sola Italia che lavora insieme per essere più moderna, per essere più inclusiva, per essere più sostenibile”. “Un progetto così ambizioso, portatore di un messaggio così alto non poteva, a mio avviso, che essere portato avanti da Poste Italiane”, ha osservato il presidente del Consiglio, sottolineando che si tratta di “un progetto che guarda al futuro a 360 gradi e un progetto che incide nella vita dei cittadini in modo percepibile e importante perché è un’iniziativa che ti aiuta a risparmiare l’unica cosa che quando ti viene rubata nessuno ti può restituire che è il tempo”. “Il tempo che si fa risparmiare con questa iniziativa ai cittadini – ha evidenziato – è estremamente prezioso ed io sono fiera di passare questa mattinata a presentare questo progetto nel giorno in cui – esattamente sono 100 giorni – sono al Governo di questa Nazione ed ho l’onore di guidare il Governo di questa Nazione e sono contenta perché il tempo è anche la chiave intorno alla quale ruota il nostro approccio in questa avventura: il tempo”.