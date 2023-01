Vita consacrata: Como, riflessione sulla sinodalità. Le celebrazioni presiedute dal card. Cantoni in cattedrale e a Sondrio

In occasione della XXVII Giornata mondiale della vita consacrata, che si celebra il 2 febbraio, nella diocesi di Como sono due gli appuntamenti in programma. “Data la particolare conformazione della nostra diocesi, la Giornata sarà celebrata a Como e a Sondrio per permettere a tutti/e di parteciparvi e di godere della presenza del nostro vescovo, il card. Oscar Cantoni”, spiega padre Gabriele Ferrari, delegato episcopale per la vita consacrata.

Nel pomeriggio di giovedì 2 febbraio, dalle 14.15 presso l’auditorium dei Padri Guanelliani, a Como, dopo la preghiera iniziale e saluto del delegato episcopale, sarà il dehoniano padre Lorenzo Prezzi, direttore di Testimoni e di Settimana News, a relazionare su “Sinodalità nella Chiesa e nella vita consacrata”. Alle 17, poi, in cattedrale il card. Cantoni presiederà la celebrazione eucaristica della Presentazione del Signore.

Lo stesso schema verrà riproposto nella mattinata di sabato 4 febbraio, presso la sala del Cinema parrocchiale di Sondrio, con inizio alle 9.15; alle 11, poi, la celebrazione eucaristica nella Collegiata di Sondrio, presieduta dal vescovo.

“Alla sessione di formazione e alle celebrazioni eucaristiche – sottolinea p. Ferrari – sono invitati tutti i consacrati, ma anche i sacerdoti e i laici. Il tema della Giornata, infatti, riguarda tutti i fedeli della Chiesa ed è il tema del prossimo Sinodo dei vescovi”.