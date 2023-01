Diocesi: San Benedetto del Tronto, al via domani un corso online sul geovismo promosso dal Gris diocesano. Relatrice Giancarla Perotti

Inizierà domani nella diocesi di San Benedetto del Tronto il corso on line sul geovismo organizzato dal Gris diocesano. “Origini del geovismo e la Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture” è la tematica del primo degli undici incontri programmati e sarà tenuto dalla professoressa Giancarla Perotti, socio fondatore e consigliere del Gris nazionale, nonché responsabile del Gris diocesano. L’incontro inizierà alle 21.15 e terminerà alle 23.15.

“È necessario, ma anche, a mio avviso urgente, informare sia i fedeli cattolici e soprattutto gli operatori pastorali della totale differenza della dottrina geovista con quella cattolica. Si tratta di una dottrina completamente diversa da quella cattolica per tantissime divergenze – spiega la relatrice –. Per esempio Gesù Cristo per i TdG è solamente un uomo: ‘La prima creatura che Geova Dio ha creato’. Mentre per la fede cattolica, come infatti i fedeli affermano recitando il credo, Gesù ha due nature: quella divina e quella umana: ‘Credo in Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo’ ed è ‘generato e non creato’”. La dottrina geovista, prosegue Perotti, “nega la trinità, la divinità della persona dello Spirito Santo, l’esistenza dell’anima e di conseguenza la sopravvivenza dell’uomo dopo la morte, tutti articoli di fede che i cattolici professano nel Credo. L’importante è fare chiarezza, in questo contesto culturale contemporaneo dove si sta vivendo la grande crisi della verità”.

E ancora. la “Traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture”, ossia la “bibbia” dei TdG “non è uguale alla bibbia cattolica: tralascia 7 libri dell’A. T.: Tobia, Giuditta, Sapienza, Siracide, Baruc, 1 Maccabei e 2 Maccabei. I passi biblici trinitari e cristologici sono tradotti in modo errato eliminando così il fondamento della divinità di Gesù e delle tre persone divine”. Altro argomento problematico riguarda l’uso del sangue e il divieto delle trasfusioni. Il corso terminerà il 27 aprile. Questi i temi che verranno affrontati: Vecchi e Nuovi Millenarismi, I presidenti della Watchtower Society e Corpo Direttivo, La Trinità, La croce a due bracci, Le immagini, La sopravvivenza e sorte dell’uomo dopo la morte, I sacramenti, La Madonna, Celebrazioni e feste e La battaglia di Harmaghedon. Per partecipare si può richiedere il link all’indirizzo mail gperottib@libero.it.