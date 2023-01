Vita consacrata: Trani, mercoledì nel santuario Madonna di Fatima celebrazione con l’arcivescovo D’Ascenzo

Alla vigilia della XXVII Giornata mondiale della vita consacrata, che si celebra il 2 febbraio, mercoledì l’arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, mons. Leonardo D’Ascenzo, presiederà alle 18 nel santuario Madonna di Fatima una celebrazione eucaristica alla quale parteciperanno consacrate e consacrati della diocesi.

“Questa festa, che popolarmente viene chiamata Candelora, ricorda Gesù che in quell’occasione venne ‘riconosciuto’ dal vecchio Simeone e dalla profetessa Anna, quale ‘luce’ che illumina la vita credente”, viene ricordato in una nota dell’arcidiocesi. “Cristo è la luce – dichiara Suor Mimma Scalera, delegata episcopale per la Vita consacrata – che illumina il buio e le precarietà del nostro vivere; che dà un senso profondo alla nostra esistenza e al nostro essere consacrate e consacrati, punto di riferimento nella comunità ecclesiale”.