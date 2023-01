Iraq: Patriarcato caldeo condanna il rogo di una copia del Corano da parte di un estremista svedese

In una nota, diffusa dai suoi canali ufficiali, il Patriarcato caldeo ha condannato il rogo di una copia del Corano compiuto nei giorni scorsi da un estremista svedese davanti all’ambasciata turca in Svezia. “Questo comportamento – si legge nella nota – è contrario ai valori umani, religiosi e morali, ferisce i sentimenti di milioni di musulmani nel mondo e alimenta l’incitamento all’odio in un momento in cui il nostro mondo ha bisogno di pace”. “Gli Stati – continua il testo – devono assumersi le proprie responsabilità rispettando il diritto di ogni persona a praticare liberamente la propria fede, devono compiere passi decisi nella protezione delle religioni, dei loro simboli e dei credenti in esse, diffondere uno spirito di amore e fratellanza tra i seguaci delle religioni, ‘immunizzare’ i cittadini da estremismo e violenza e punendo i trasgressori per prevenirne il ripetersi”.