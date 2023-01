Ccee: verso l’Assemblea continentale del Sinodo a Praga. Un nuovo sito per poter seguire tutti i lavori

Da oggi è online il sito dell’Assemblea sinodale continentale europea, che si terrà a Praga dal 5 al 12 febbraio. Al momento, il sito “propone un programma aggiornato e alcuni numeri dell’Assemblea. Avvicinandoci all’evento – spiega una nota del Ccee – sarà aggiornato con maggiori dettagli e materiali: per ogni giornata, sarà fornita una gallery e una sintesi generale dei lavori. I lavori potranno essere seguiti in streaming attraverso il sito, e poi eventualmente ri-visualizzati sul canale YouTube del Ccee”. Fino al 9 febbraio ci saranno aggiornamenti costanti agli eventi. Per la seconda parte dell’Assemblea, dal 10 al 12 febbraio, riservata solo ai presidenti delle Conferenze episcopali nazionali, vi sarà una comunicazione finale al termine dei lavori.

“Il sito è lo strumento principale attraverso cui si comunicheranno i fatti e gli eventi dell’Assemblea sinodale continentale. A Praga, ci sarà anche un Media Team multilingue di supporto ai giornalisti accreditati e per fornire informazioni ai propri gruppi linguistici”.

Da oggi, sono attivi anche la pagina Facebook ufficiale del Ccee e il canale Instagram ufficiale.