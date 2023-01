Informazione: Rcs MediaGroup e Università Cattolica presentano “Corriere in Campus” per studenti, docenti e dipendenti dei Campus di Milano e Roma

Rcs MediaGroup e Università Cattolica presentano “Corriere in Campus”: l’esclusivo progetto di abbonamento multimediale che permette a studenti, docenti e dipendenti dell’Ateneo di fruire dei contenuti editoriali digitali di Corriere della Sera. L’iniziativa, che si inserisce in un percorso di inclusività, confronto, education e crescita digitale, consente all’Università Cattolica di offrire all’intera comunità universitaria la possibilità di accedere liberamente ad articoli, approfondimenti, video e podcast di corriere.it.

Per tutti coloro che accedono ai campus di Milano e di Roma, grazie all’innovativo servizio di geolocalizzazione dell’app Corriere Point, è inoltre disponibile l’accesso all’edizione digitale e ai contenuti di Economia Pro di Corriere della Sera. Fortemente voluta per fornire un autorevole servizio di informazione, aggiornamento e approfondimento nel corso della permanenza all’interno dell’Ateneo e durante tutto l’arco della giornata, questo nuovo servizio si aggiunge ad altre opportunità già offerte dall’Università Cattolica all’intera popolazione universitaria, tra cui la consultazione dell’intero Archivio di Corriere della Sera, gestito dalla Biblioteca Centrale, che consente di accedere a tutte le edizioni pubblicate dal primo quotidiano italiano dal primo numero del 1876 ad oggi.

“La collaborazione instaurata con il Corriere della Sera permetterà alla nostra comunità universitaria di usufruire di un servizio articolato che costituisce, in particolare per i nostri studenti, una risorsa utile per la loro formazione – dichiara il rettore della Cattolica Franco Anelli -. Acquisire metodo e consapevolezza nel leggere e ricercare notizie e approfondimenti provenienti da fonti autorevoli è condizione indispensabile per conoscere e interpretare il presente e misurarsi con la complessità del nostro tempo”. “Siamo onorati di essere al fianco di Università Cattolica in questo percorso di crescita e condivisione rivolto ai giovani studenti e all’intera comunità dell’Ateneo”, afferma Luciano Fontana, direttore di Corriere della Sera. “Un’iniziativa che pone l’accento sulla cultura e sull’importanza di poter disporre di un’informazione garantita e qualificata. Elementi indispensabili per la costruzione di un pensiero critico e costruttivo, ancora più fondamentali in questi anni segnati dal proliferare di fake news e informazioni prive di fonti verificate”.

Il progetto Corriere in Campus di Università Cattolica si inserisce all’interno delle iniziative digitali di Rcs MediaGroup dedicate alle università e agli istituti scolastici, e si sviluppa attraverso innovativi progetti “su misura” capaci di rispondere a ogni esigenza specifica dei diversi Istituti.