Papa Francesco: Angelus, viaggio in Congo e Sud Sudan, “terre provate da lunghi conflitti”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Dopodomani partirò per un viaggio apostolico nella Repubblica democratica del Congo e nella Repubblica del Sud Sudan”. Ad annunciarlo ieri ai fedeli è stato il Papa, al termine dell’Angelus. “Ringrazio le autorità civili e i vescovi locali per gli inviti e per i preparativi di queste visite, saluto con affetto quelle care popolazioni che mi attendono”, ha proseguito Francesco. “Quelle terre sono provate da lunghi conflitti”, ha ricordato: “La Repubblica democratica del Congo soffre, soprattutto nell’Est del Paese, per gli scontri armati e per lo sfruttamento; mentre il Sud Sudan, dilaniato da anni di guerra, non vede l’ora che finiscano le continue violenze che costringono tanta gente a vivere sfollata e in condizioni di grande disagio”. “In Sud Sudan arriverò insieme all’arcivescovo di Canterbury e al moderatore dell’Assemblea generale della Chiesa di Scozia”, ha reso noto il Papa: “Vivremo così insieme, da fratelli, un pellegrinaggio ecumenico di pace. A tutti chiedo, per favore, di accompagnare questo viaggio con la preghiera”.