Ordinariato militare: da oggi pomeriggio ad Ariccia gli esercizi spirituali

Il presbiterio della diocesi castrense, con l’Ordinario militare per l’Italia, Santo Marcianò, si ritroverà oggi pomeriggio ad Ariccia per una settimana di esercizi spirituali, che avranno luogo presso la Casa Divin Maestro. Centoventi i partecipanti da ogni parte d’Italia. Lo riferisce l’Ordinariato militare. Questo il tema: “Sacerdoti di Dio e per il popolo. Pagine scelte sul sacerdozio, dal Primo Testamento a Gesù, Sommo Sacerdote della Nuova Alleanza”. Gli esercizi saranno predicati dal francescano padre Giulio Michelini. Mons. Marcianò in una lettera per l’occasione così scrive: “Il Signore benedica questo tempo prezioso per il nostro cammino spirituale e la nostra fraternità sacerdotale”.