Diocesi: Bressanone, Studio teologico accademico assegna “Premio vescovo Golser” a studente ugandese per tesi su etica dell’immigrazione

(foto Studio teologico accademico )

Lo Sta-Studio teologico accademico ha celebrato oggi a Bressanone il Dies Academicus, momento centrale dell’anno durante il quale è stato assegnato il “Premio vescovo Golser” allo studente ugandese Clement Mayambala per la sua tesi dedicata ad un’etica dell’immigrazione, nella quale approfondisce gli aspetti legali e morali dell’accoglienza e della protezione degli immigrati. L’Istituto De Pace Fidei, insediato nello Sta, bandisce il premio annuale intitolato al vescovo Karl Golser, che viene assegnato a tesi di laurea eccellenti elaborate in Alto Adige, Tirolo e Trentino su una delle tematiche centrali dell’Istituto.

Durante la cerimonia è stato inoltre presentato il nuovo numero dell’Annuario teologico Bressanone, nel quale si affronta la teologia come scienza, messa in discussione dal calo del numero di studenti, crisi dentro la Chiesa, cambiamenti sociali e mutata visione della fede. Ospite della Dies Academicus Irene Becci dell’Università di Losanna che ha illustrato i risultati delle sue ricerche sui punti di contatto e di attrito tra le religioni e le diverse forme di impegno ecologico. Presentati anche i progetti di ricerca avviati nel 2022 dallo Sta, tra questi il “Religion and Environmental Sustainability” ispirato proprio alle ricerche di Irene Becci, il “Resilient Beliefs: Religion and Beyond” con la cooperazione tra la facoltà di teologia dell’Università di Innsbruck e la Fondazione Bruno Kessler di Trento. “Questi progetti affrontano temi attuali e in discussione nella società. Iniziative di questo tipo aprono anche nuove opportunità di fare rete”, ha affermato il preside dello Sta, Alexander Notdurfter. “Lo scambio con altri accademici – ha sottolineato – è fondamentale e, nel caso di un piccolo istituto come il nostro, particolarmente importante”.