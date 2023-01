Migranti: Marina di Carrara, ieri sbarcati al porto in 95. Mons. Vaccari, “vicinanza a chi ha affrontato un lungo viaggio”. L’impegno della diocesi nell’accoglienza

Ieri, domenica 29 gennaio, alle 15.15 al Porto di Marina di Carrara (Ms) ha attraccato la nave Ocean Viking dell’ong Sos Mediterranée con 95 migranti a bordo provenienti per lo più dal territorio subsahariano raccolti davanti alle coste della Libia. La Protezione civile regionale ha coordinato l’accoglienza insieme ai volontari della Croce rossa italiana, dell’Anpas e della Misericordia attivati sia sulla banchina che presso la struttura di Carrara Fiere: la Migrantes e la Caritas diocesana si sono rese disponibili per l’accoglienza in struttura. In particolare l’associazione “Casa Betania” è stata coinvolta con i suoi mediatori culturali e il servizio legale.

“Il vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, mons. Mario Vaccari, esprime vicinanza a tutte queste persone che hanno affrontato un lungo viaggio e che richiedono accoglienza e cure. Farsi carico di chi soffre è e rimane sempre un dovere cristiano che distingue i discepoli di Gesù: ‘Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me’ (Mt 25,40). Mons. Vaccari esprime anche apprezzamento per la disponibilità mostrata dal nostro territorio e dalle sue istituzioni nelle operazioni di accoglienza”, si legge in una nota della diocesi.