Diocesi: Perugia, domani la statua del venerato Gesù Bambino di Praga verrà esposta nella chiesa del Gesù

Primo evento religioso nella diocesi di Perugia-Città della Pieve dopo la festa del santo patrono Costanzo, è l’arrivo a Perugia, nel pomeriggio di domani della statua itinerante del venerato Gesù Bambino di Praga custodita nel santuario dei frati carmelitani scalzi di Arenzano (Ge), portata in pellegrinaggio, in quest’inizio 2023, in diverse città della Penisola. Nel capoluogo umbro il Gesù Bambino di Praga verrà esposto alla venerazione dei fedeli nella chiesa del Gesù dove, alle 18.30, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal rettore don Mauro Angelini, che invita la comunità diocesana a raccogliersi in preghiera davanti a Gesù Bambino nella chiesa in cui è custodito un antico ex voto della Madonna Bambina recentemente rinvenuto e restaurato. La chiesa del Gesù è sempre più “santuario della vita nascente” e al termine della celebrazione del 31 gennaio seguirà la preghiera per l’infanzia sofferente e per tutte le famiglie guidata da padre Davide Sollami, vicerettore del santuario di Arenzano.

La tappa perugina del pellegrinaggio del Gesù Bambino di Praga è una iniziativa che fa riferimento all’associazione “AmarLui” di Perugia, animata dai coniugi Cristina e Giorgio Epicoco, particolarmente impegna a livello spirituale e sociale per la promozione della famiglia e della vita. A quest’iniziativa hanno aderito le realtà diocesane promotrici della “Giornata per la vita 2023” (GpV) con il loro contributo-invito a “Pregare per la vita” nella chiesa del Gesù dove, sempre il 31 gennaio, presenteranno il programma della GpV diocesana di domenica 5 febbraio.