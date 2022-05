Vocazioni: Termoli-Larino, da domenica 8 al 14 maggio un itinerario di animazione, rivolto in particolare ai più giovani

In occasione della 59ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che ricorre domenica 8 maggio, la diocesi di Termoli-Larino propone un piccolo itinerario di animazione vocazionale a cura del Centro diocesano per le vocazioni “La Sorgente”. Sono diverse le iniziative rivolte a tutti, in particolare ai più giovani. Una rinnovata preghiera a livello personale e comunitario nella messa di domenica 8 maggio con le preghiere dei fedeli dedicate alla Giornata. Non solo: durante la settimana da domenica 8 maggio a sabato 14 maggio saranno diffuse delle “Storie di vocazione” in diocesi e trasmesse su Misericordia Tv, YouTube, Facebook e Instagram. Sabato 14 maggio, alle 21.30, ci sarà una veglia per le vocazioni presieduta dal vescovo, mons. Gianfranco De Luca.

“Fare la storia” (Ft 116) è il tema scelto per la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 2022. Responsabile del Centro diocesano per le vocazioni è don Sergio Carafa.