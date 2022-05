Alzheimer: pubblicato un manuale pratico destinato a familiari e caregiver di persone con demenza

(Foto Archivio)

Strumenti e consigli pratici per prendersi cura di un malato con l’Alzheimer in ogni aspetto della vita quotidiana. Questo il contenuto di “Vivere con…l’Alzheimer” (Giunti Editore), un manuale molto pratico destinato a familiari e caregiver di persone con demenza, scritto da Antonio Guaita, geriatra e direttore del Centro di ricerca della Fondazione Golgi Cenci di Abbiategrasso, e Bianca Maria Petrucci, docente in Terapia occupazionale presso l’Università degli studi di Milano. La pubblicazione è realizzata in collaborazione con la Federazione Alzheimer Italia. Come scrive la presidente della stessa Federazione, Gabriella Salvini Porro, nella prefazione, “questo manuale è uno strumento imprescindibile per chi si prende cura di una persona con demenza, utilissimo perché parte dalla realtà quotidiana fornendo spiegazioni e consigli pratici: non esiste nulla di così completo su questi aspetti, scritto in modo che tutti possano capire e avere indicazioni chiare su come agire nelle diverse circostanze di ogni giorno. Noi della Federazione Alzheimer Italia siamo davvero orgogliosi di aver partecipato alla sua realizzazione. Troppo spesso sentiamo dire che se una persona ha l’Alzheimer, non c’è più nulla da fare: questo libro racconta una storia completamente diversa e ci fa dire: ha l’Alzheimer, c’è ancora moltissimo da fare!”.

La Federazione Alzheimer Italia ricorda che la demenza è “un termine usato per descrivere un insieme di sintomi prodotti da diverse malattie cerebrali che comportano l’alterazione progressiva di alcune funzioni (memoria, pensiero, ragionamento, linguaggio, orientamento, personalità e comportamento) di severità tale da interferire con gli atti quotidiani della vita. La malattia di Alzheimer è la più comune causa di demenza (rappresenta il 50-60% di tutti i casi)”. In Italia si stima che la demenza colpisca 1.241.000 persone.