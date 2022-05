Ordinariato militare: Roma, domani in San Giovanni mons. Marcianò consacra tre nuovi sacerdoti

Sono tre i giovani che domani saranno consacrati sacerdoti da mons. Santo Marcianò nel corso della celebrazione eucaristica che lo stesso arcivescovo ordinario militare per l’Italia presiederà alle 17 nella basilica papale di san Giovanni in Laterano, a Roma. Diventeranno presbiteri don Luigi Benemerito, don Valerio Carluccio e don Giuseppe Massaro che hanno ricevuto il diaconato lo scorso 22 ottobre 2021 nella basilica maggiore di Santa Maria degli Angeli in Assisi. La celebrazione sarà tramessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ordinariato militare.

Luigi Benemerito, 34enne di Cosenza, dopo aver conseguito la maturità classica si è trasferito a Roma dove ha lavorato nel settore della formazione. Nel 2016 ha iniziato il suo percorso di discernimento vocazionale presso il seminario dell’Ordinariato militare. Conseguito il baccellierato in Teologia nel 2020, presso la Pontificia Università Lateranense, si è iscritto lo scorso ottobre all’Institutum Utriusque Iuris della medesima Università, dove segue il corso per il Diploma in Diritto matrimoniale e processuale canonico.

Giuseppe Massaro, 26 anni di Taviano (Le), è entrato nel Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nel 2015, prestando servizio presso la Scuola Sottufficiali della Marina militare di Taranto. Alunno, poi, della Scuola Allievi Cappellani militari, dopo aver conseguito la laurea in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense, sta continuando gli studi presso la Pontificia Facoltà Teologica Teresianum per un diploma in Accompagnamento spirituale.

Valerio Carluccio, 38enne di Seclì (Le), è laureato in Medicina con specializzazione in chirurgia. Dopo i primi anni di esperienza professionale ha aderito alla vita religiosa seguendo la regola di S. Benedetto. Arruolato nella riserva selezionata quale ufficiale medico dell’Esercito, ha conosciuto la realtà dell’Ordinariato militare in teatro operativo. Terminati gli studi di primo ciclo di Teologia, ha scelto di servire la Chiesa nell’Ordinariato militare. Frequenta ora la licenza in Sacra Liturgia al Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo.