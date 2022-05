Coronavirus Covid-19: Iss-min. Salute, in calo incidenza settimanale, Rt a 0,96. Diminuiscono ricoveri in terapia intensiva

Torna a diminuire l’incidenza settimanale a livello nazionale. Il Report dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute relativo al periodo 25 aprile-1° maggio (con dati aggiornati al 5 maggio), evidenzia una diminuzione dell’incidenza, pari a 578 per 100mila abitanti, rispetto alla settimana precedente (691 per 100mila abitanti). Anche nel periodo più recente, sulla base dei dati aggregati raccolti dal ministero della Salute, al 5 maggio si osserva una diminuzione rispetto alla settimana precedente (559 per 100mila abitanti). Nel periodo 13-26 aprile, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,96 (range 0,85-1,07), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è al di sotto della soglia epidemica e sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente: Rt=0,91 (0,88-0,94) al 26 aprile vs Rt=0,93 (0,90-0,96) al 19 aprile.

Diminuisce il tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva ed anche nelle aree mediche Covid-19.

Nessuna Regione/Provincia autonoma è classificata a rischio alto. Tre Regioni sono classificate a rischio moderato; le restanti sono classificate a rischio basso. Nove riportano almeno una singola allerta di resilienza. Una Regione riporta molteplici allerte di resilienza.

“Continuare a rispettare rigorosamente le misure comportamentali individuali e collettive raccomandate” e completare i cicli di vaccinazione, le indicazioni degli esperti.