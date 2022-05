Scuola: proclamati i sei vincitori delle Olimpiadi di economia e finanza. Bianchi (ministro), “economia insegna capacità di analisi e di comprensione dell’attualità”

Si è svolta a Milano la cerimonia di proclamazione e premiazione della IV edizione delle Olimpiadi di economia e finanza. In 40 hanno partecipato alla finale: studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado, provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Ai sei vincitori, tre per la categoria Junior e tre per quella Senior, è stato consegnato un assegno di studio messo a disposizione dalla Banca d’Italia. Duecento le scuole iscritte a questa edizione, 17mila gli studenti che hanno partecipato alle gare di istituto.

Le Olimpiadi di economia e finanza sono organizzate dal ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito da ministero dell’Economia e delle finanze, Banca d’Italia, Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, Commissione nazionale per la società e la Borsa, oltre a rappresentanze delle Associazioni disciplinari e docenti.

”Complimenti alle ragazze e ai ragazzi che hanno partecipato, con rigore ed entusiasmo”, ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. ”Imparare fin da ragazzi a gestire le nostre scelte, studiando i sistemi che governano il nostro Stato, a partire dalla nostra Costituzione, consente alle nuove generazioni di partecipare alla vita sociale e lavorativa in modo più consapevole. L’economia ci insegna un metodo per ragionare e una profonda capacità di analisi e ci dà anche gli strumenti per comprendere l’attualità e affrontare i diversi aspetti della vita quotidiana”. Per la categoria Junior: 1° classificato Christian Veccari, Liceo G. Carducci, Bolzano; 2° classificato Marco Prati, Ites J. Barozzi, Modena; 3° classificato Nicolò Barezzani, Itet A. Bassi, Lodi. Per la categoria Senior: 1° classificato Stepan Yantso, Ites Jacopo Barozzi, Modena; 2° classificato Filippo Arcari, Ite A. Tambosi, Trento; 3° classificato Dimitri Colombo, Iss G. Oberdan, Treviglio (Bergamo).