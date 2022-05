Giovani e lavoro: Fuci Urbino, il 10 maggio incontro per capire come “costruiamo il futuro”

“Giovani e lavoro: costruiamo il futuro!”. Questo il tema dell’incontro in programma martedì 10 maggio a Urbino. L’iniziativa, promossa dalla Fuci locale nell’ambito del ciclo “Dimensione uomo”, sarà ospitato dalle 21 presso il Collegio Raffaello di Urbino. “Scopo dell’incontro – si legge in una nota – sarà cercare di dare una risposta ai seguenti quesiti: allo stato odierno, come si sta evolvendo il mercato del lavoro e dell’occupazione giovanile? Assunto il lavoro come diritto fondamentale di ogni cittadino, quanto questo viene riconosciuto concretamente ai giovani? Buone prassi e ricerca attiva del lavoro: quali sono le modalità con cui un giovane può introdursi nella rete del sistema occupazionale?”.

Moderati da Paolo Oscar Ngai, già presidente del gruppo Fuci di Urbino “Pier Giorgio Frassati” e membro del consiglio centrale della Fuci, interverranno Piera Campanella, docente di Diritto del lavoro, Diritto sindacale e del lavoro privato e pubblico presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Urbino, e Giorgio Vittadini, docente di Statistica all’Università degli studi di Milano-Bicocca e presiedente della Fondazione per la Sussidiarietà.