Maltempo: Protezione civile, “in arrivo temporali al Centro-Sud. Allerta arancione in Calabria”

“Un intenso minimo depressionario determina condizioni di tempo perturbato sulle regioni meridionali e Sardegna, in estensione anche a parte del centro, specie ad Abruzzo e Molise”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal pomeriggio di oggi, venerdì 6 maggio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, in estensione serale sulla Calabria e, a seguire, su Sicilia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, sabato 7 maggio, allerta arancione sul versante ionico della Calabria e allerta gialla sui restanti settori di Calabria, Sicilia, Campania, Molise e buona parte della Sardegna e Abruzzo e parte di Basilicata e Puglia.