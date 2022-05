Edilizia scolastica: Allevi (Anci), “ok incremento risorse e graduatoria per le scuole innovative, opportunità per realizzare strutture innovative ed efficienti”

“Accogliamo favorevolmente l’uscita delle graduatorie del bando Pnrr per le scuole innovative, che segue la presentazione delle linee guida per il concorso di progettazione avvenuta nei giorni scorsi. Esprimiamo apprezzamento per la decisione del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, di aumentare le risorse a disposizione del bando, passando dagli iniziali 800 milioni previsti a 1,189 miliardi con i quali saranno finanziati complessivamente 216 Enti locali di cui 186 Comuni e 6 Città metropolitane”. Così Dario Allevi, sindaco di Monza e delegato Anci all’Istruzione, commentando la pubblicazione delle graduatorie delle aree dove saranno costruite le 216 scuole previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Si tratta di un’opportunità molto attesa dagli Enti locali che consentirà di realizzare strutture innovative ed altamente efficienti dal punto di vista energetico, a beneficio delle future generazioni”, ha proseguito Allevi, sottolineando che “ora attendiamo che nei prossimi giorni, come assicurato dal ministero, escano le graduatorie degli altri avvisi: mense e palestre scolastiche, cui seguiranno quelle per asili nido e scuole dell’infanzia, che i Comuni stanno attendendo per poter dare avvio alle procedure, considerati i tempi stretti previsti dal Pnrr”. “Il fattore tempo – conclude il delegato Anci all’Istruzione – si conferma infatti fondamentale per realizzare gli interventi e rispondere alla sfida ambiziosa cui tutti siamo chiamati con il Pnrr”.