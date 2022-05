Diocesi: Museo tridentino, venerdì 13 maggio l’inaugurazione della nuova sezione espositiva “L’immagine di Trento dal XVI al XX secolo”

(Foto: Museo diocesano tridentino)

Dopo alcuni mesi di lavoro, venerdì 13 maggio, alle ore 18, riapriranno al pubblico le sale del piano terra di Palazzo Pretorio del Museo diocesano tridentino. In questi ambienti – ampliati e rinnovati nell’allestimento – i visitatori troveranno una sezione espositiva dedicata all’immagine di Trento tra il XVI e il XX secolo. “Attraverso dipinti, stampe e fotografie provenienti dalle collezioni del Museo – si legge in una nota – si potrà scoprire come è cambiato il volto della città negli ultimi cinque secoli, dal concilio di Trento alla Seconda Guerra mondiale. Con questa esposizione permanente il Museo intende mettere a disposizione di ogni tipo di pubblico – cittadini e turisti, esperti o meno – un importante patrimonio d’arte e cultura, un luogo dove scoprire e approfondire la conoscenza di Trento, l’evoluzione del tessuto urbano, gli episodi salienti della sua storia recente”. La partecipazione all’evento inaugurale è libera e gratuita.

In occasione dell’apertura dei nuovi spazi espositivi, il Museo propone tre visite guidate incentrate sui temi del nuovo allestimento: iconografia e storia della città di Trento. I percorsi si terranno sabato 14 maggio, alle ore 16 e alle 17; domenica 15 maggio, alle ore 16. Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 0461.234419; la visita guidata è compresa nel biglietto d’ingresso al Museo. Posti limitati (massimo 15 persone).