Diocesi: Treviso, domenica in Seminario la festa dell’Acr “Intessuti di sguardi”

Torna nella sua veste diocesana l’incontro festa dell’Acr di Treviso, insieme per vivere contri, giochi e divertimento, con un tema come filo conduttore: “Intessuti di sguardi”. Negli spazi del Seminario diocesano, domenica 8 maggio, dalle 8.30 alle 16. Parallelamente alle attività per i ragazzi, anche i genitori potranno avere un momento tutto per loro, pensato dal settore Adulti dell’associazione. Dalle 9.15 alle 11 vivranno un incontro sul tema “Vestirsi, tra sostenibilità e interiorità”, con l’aiuto di Barbara Marchica, teologa e spiritual counselor. Alle 15 la messa. Iscrizioni attraverso il proprio gruppo parrocchiale o seguire le indicazioni sul sito actreviso.it.