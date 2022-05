Perù: San Ramón, domani la beatificazione di suor Aguchita, martire dell’Amazzonia. Il rito sarà presieduto dal card. Porras

(Foto: Cep)

Si terrà a domani a Florida, località del vicariato apostolico di San Ramón, in Perù, il rito di beatificazione di suor María Agustina Rivas López, conosciuta come Aguchita, religiosa della Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, uccisa il 27 novembre 1990 dai guerriglieri di Sendero Luminoso e riconosciuta come martire. Circa duemila pellegrini stanno giungendo a San Ramón, per partecipare alla messa, che sarà presieduta dal card. Baltazar Porras, arcivescovo di Mérida e amministratore apostolico di Caracas (Venezuela), inviato da Papa Francesco.

Il porporato, in un video in cui invita i fedeli a partecipare a questo evento, auspica che Aguchita, sia riconosciuta come patrona non solo del vicariato apostolico, ma dell’intera Amazzonia, e che nel Continente latinoamericano sia vista come “una luce di fede”.

In una nota, la Conferenza episcopale peruviana ricorda che Aguchita “sarà beatificata con un rito religioso che si terrà nello stesso luogo in cui è stata uccisa e attraverso il quale ha servito Dio, prendendosi cura delle donne autoctone e promuovendo una migliore istruzione per bambini e un maggiore accesso al cibo e alla salute”.

L’atto criminoso di Sendero Luminoso è stato inizialmente diretto contro la superiora della Congregazione delle Suore della Carità del Buon Pastore, ma non trovandola, uccisero suor María Agustina.

La nota della Conferenza episcopale peruviana ricorda che l’ultima peruviana a essere beatificata fu suor Ana de los Angeles Monteagudo (1602-1686), il 2 febbraio 1985, ad Arequipa da Papa San Giovanni Paolo II.