Donne: Forum famiglie Lazio, adesione alla VI edizione della Settimana della mamma. Lunedì la presidente interviene a un incontro

Il Forum delle associazioni familiari del Lazio aderisce alla VI edizione della Settimana della mamma promossa dall’Istituto di studi superiori sulla donna, nell’ambito del progetto “Valore Mamma”, che si svolgerà a Roma dal 9 al 13 maggio.

Numerosi gli eventi e le iniziative gratuite per le mamme di tutte le età, tra laboratori, workshop, seminari, convegni e appuntamenti ludici, che si svolgeranno principalmente presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, in via degli Aldobrandeschi n.190.

Nell’ambito dell’iniziativa, Alessandra Balsamo, presidente del Forum delle associazioni familiari del Lazio, interverrà all’evento “Inspiring Talk – Mamme e role model” di lunedì 9 maggio, alle ore 11.

“Dopo lo stop forzato della pandemia, siamo felici di poter portare nuovamente il nostro contributo alla Settimana della mamma, alla quale abbiamo aderito sin dalla prima edizione. Condividiamo l’obiettivo di valorizzare in ogni modo il ruolo delle madri e la qualità della vita delle donne, lavorando in un’ottica di rete sul principio della sussidiarietà e della prossimità”, dichiara la presidente Balsamo.

In particolare al Forum delle associazioni familiari del Lazio è stato affidato un focus sulla condizione delle mamme separate, tema che, come sostiene Balsamo, “richiama alla necessità di interventi concreti e innovativi per supportare le madri non solo nelle difficoltà ordinarie ma anche nelle crisi che possono scaturire da conflittualità familiari e di coppia”. È sempre “più importante lavorare in un’ottica di prevenzione, attraverso formazione ed educazione, ad esempio proprio in queste settimane stiamo portando avanti il progetto ‘Seed- Sostegno, economia, educazione’, con incontri dedicati a temi relativi alla vulnerabilità economica delle famiglie, tra cui anche la violenza economica, fenomeno sempre più diffuso tra le mura domestiche. Ci arrivano richieste di supporto psicologico e legale per coppie in crisi e per questo ci stiamo attivando anche a livello diocesano per offrire dei ‘percorsi di luce’ formativi e informativi per accompagnare le famiglie ferite”, conclude Balsamo.