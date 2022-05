Salute: Pastorale Cei, da lunedì Convegno nazionale a Cagliari. Don Angelelli, “abbiamo bisogno della voce che arriva da questa terra”. Cervellera, “dall’odore al profumo”

“L’Ufficio nazionale di Pastorale della salute della Cei ha tra le sue funzioni principali quella di essere a sostegno e servizio delle diocesi. Questo è il motivo principale che da molti anni ci ha indotti a proporre il convegno annuale in maniera itinerante in modo da essere presenti un po’ in tutta Italia. La scelta di Cagliari, e quindi della Sardegna, era già nel cuore da tempo e finalmente si è potuta realizzare”. Così il direttore dell’Ufficio, don Massimo Angelelli, presentando oggi a Cagliari l’edizione 2022 del Convegno nazionale sul tema “Dall’odore al profumo. il senso ritrovato. Per un superamento dello scarto”. “Abbiamo bisogno della voce che arriva da questa terra, altrimenti il nostro mosaico della salute risulterebbe gravemente mancante – ha proseguito Angelelli –. E da questo luogo vogliamo anche dire una parola benefica che ricada su tutta la nostra attività in favore dei malati, degli operatori sanitari, dei familiari e di tutti coloro che a vario titolo sono presenti nel mondo della salute”.

“Il tema del convegno – ha sottolineato il coordinatore scientifico Gianni Cervellera – è il superamento dello ‘scarto’, ciò che dice bene il sottotitolo dell’argomento scelto”. Dal senso figurato alla realtà, “noi tendiamo a scartare ciò che non ci piace o non rientra nei nostri canoni. Il punto decisivo, al quale vuole rispondere il convegno è come trasformare l’odore, a volte sgradevole, in un profumo che attira”. “La malattia, il malato, il povero a volte non hanno un buon odore e siamo tentati di allontanarci. Il convegno vuole ritrovare le motivazioni forti per rimanere accanto a chi soffre, anche quando la situazione non è delle più invitanti. Lo scarto – ha concluso Cervellera – è questione individuale ma anche sociale quando strutture e modalità costringono alcuni a non poter accedere a strumenti per i quali hanno diritto”.