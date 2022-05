Primo maggio: Vallo della Lucania, oggi pomeriggio il vescovo presiede un momento di preghiera per i lavoratori nell’azienda San Salvatore

Oggi pomeriggio, alle ore 16.30, mons. Ciro Miniero, vescovo di Vallo della Lucania, presiederà presso l’azienda San Salvatore, nella zona industriale di Giungano, un momento di preghiera per i lavoratori in occasione della Giornata diocesana per il lavoro. Il tema della Giornata per il lavoro di quest’anno, come si legge nel messaggio dei vescovi italiani, è “LA vera ricchezza sono le persone”. L’evento è organizzato dall’Ufficio pastorale diocesano per i problemi sociali e il lavoro , il Progetto Policoro, il Movimento lavoratori di Azione cattolica e l’associazione Sos antiracket antiusura di Salerno. Il momento di preghiera verrà preceduto da un convegno dal titolo “Azienda 4.0 – Dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura”. All’incontro parteciperanno Giuseppe Pagano, imprenditore e proprietario dell’azienda agricola “San Salvatore”, Guido Stratta, direttore di People and Organization del Gruppo Enel, Carmine Carbone, esperto in sicurezza nei luoghi di lavoro e Protezione civile, Daniele Manzolillo, presidente di Acli Salerno. Ad introdurre i lavori sarà Gennaro Guida, responsabile settore problemi sociali e del lavoro della diocesi di Vallo della Lucania.