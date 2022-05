Ecumenismo: a Bari, il 27 e 28 maggio il 30° Anniversario del dialogo tra cattolici e pentecostali in Italia

Si svolgerà a Bari, venerdì 27 e sabato 28 maggio, l’incontro per un Dialogo fraterno della Consultazione carismatica italiana (Cci), in occasione del 30° Anniversario del celebre gesto della lavanda dei piedi, compiuto durante una Conferenza del Rinnovamento carismatico cattolico presso lo stadio “San Nicola”. Tale incontro – si legge in una nota diffusa oggi dal movimento pentecostale – segnò l’inizio di un movimento di riconciliazione tra cattolici e pentecostali in Italia, diffusosi poi in altre parti del mondo. “È risaputo che questo dialogo, svoltosi tradizionalmente nella nostra arcidiocesi di Bari-Bitonto, è seguito personalmente da Papa Francesco, il quale ha manifestato in varie occasioni il Suo paterno incoraggiamento, culminato nella visita alla Chiesa Evangelica della Riconciliazione (pentecostale) di Caserta il 28 luglio 2014”. L’Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso della Cei ha pubblicato sul suo portale alcune riflessioni sul dialogo tra cattolici e pentecostali in Italia. A questi indirizzi si aggiungono le recenti istituzioni di percorsi di formazione sul tema del Pentecostalismo in Istituzioni Accademiche (sia ecclesiastiche che statali), a Roma, Venezia e Salerno. Anche l’Istituto di Teologia ecumenica “San Nicola” non ha voluto far mancare la trattazione dell’argomento al Corso di aggiornamento di Ecumenismo nel 2018. Per tale ragione alcune Istituzioni Accademiche non hanno voluto far mancare il loro Patrocino all’iniziativa ecumenica, come la Facoltà Teologica Pugliese – Istituto di Teologia ecumenico-patristica “San Nicola”, la Facoltà Pentecostale di Scienze religiose, l’Istituto di Scienze religiose “San Matteo” della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e il Centro studi sull’Ecumenismo in Italia. Come ogni anno, il Dialogo vedrà la partecipazione di eminenti oratori italiani e internazionali, di parte cattolica e di parte evangelica, che grazie alla loro ricca esperienza di dialogo col mondo pentecostale/carismatico, ci aiuteranno a riflettere su un tema di attualità “Il pentecostalismo, una corrente di grazia per l’unità dei cristiani”. Alcuni momenti verranno riservati all’adorazione e alle testimonianze.