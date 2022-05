Scuola materna: Fism, domani a Lamezia un seminario di formazione rivolto ai responsabili delle sedi del Sud

La Fism-Federazione nazionale scuole materne, alla quale in Italia aderiscono circa novemila realtà educative frequentate da quasi mezzo milione di bambine e bambini, promuove domani, sabato 7 maggio, dalle 9,30 alle 13,30, presso il “Grand Hotel” a Lamezia Terme, un seminario di formazione rivolto ai responsabili delle sedi Fism delle Regioni dell’area meridionale del Paese, durante il quale verranno proposte linee di accompagnamento e aggiornamento alla propria professionalità attraverso l’ascolto e il confronto con esperti qualificati.

“L’ambito – si legge in una nota della Fism – è quello inerente le più disparate problematiche dello zero-sei anni con attenzione agli aspetti tecnici e organizzativi, in consonanza con le molteplici indicazioni provenienti dai vari Ministeri, senza dimenticare il quadro pedagogico-educativo dell’offerta della Fism rivolta ad asili nido e scuole dell’infanzia, ma anche alle cosiddette sezioni primavera che accolgono i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento”.

A Lamezia, domani sono attesi i responsabili delle diverse Regioni del Sud Italia. Dopo i saluti di Marisa Fagà (presidente Fism Calabria) e di Rosaria De Filitto (vicepresidente Fism nazionale), introdotte da Dario Cangialosi (coordinatore del Consiglio nazionale Fism), sono previste tre relazioni principali. La prima sarà presentata da Stefano Giordano (già presidente Fism nazionale) dal titolo “I cambiamenti radicali nel finanziamento del sistema integrato di educazione e d’istruzione (Fondo zero-sei; Fondo di solidarietà ai Comuni; Livelli essenziali delle prestazioni per l’educazione e l’istruzione, costo standard e abbandono del costo storico, Family Act)”. Le altre due porteranno all’attenzione esempi di buone prassi. In particolare Fabio Daniele, presidente Fism Puglia, interverrà su quelle applicate con successo nel sistema zero-sei della sua Regione; mentre Leonardo Alessi, presidente Fism Toscana, parlerà dell’inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità nelle scuole toscane. A seguire il dibattito fra i partecipanti. Infine le conclusioni, affidate al moderatore Massimo Pesenti, responsabile Area organizzativa e Rapporti con i territori della Federazione.