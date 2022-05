Affido: Lions Roma, esperti in dialogo. Testimonianze di associazioni e di una famiglia che ha accolto

Foto Sir

Promuovere il dialogo tra le realtà coinvolte nell’affido sarà l’obiettivo del convegno Lions organizzato per il prossimo 14 maggio dal titolo “L’affido: favorire una cultura dell’accoglienza”.

A quasi 40 anni dall’entrata in vigore della legge 184 che ha istituito la possibilità di prendersi cura di minori in difficoltà per famiglie, coppie, anche conviventi, e single presso la Casa dell’aviatore, sede del circolo degli ufficiali dell’Aeronautica militare, a Roma, si confronteranno sul tema i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che quotidianamente si occupano di affido. Interverranno con loro, alla tavola rotonda, moderata dall’avvocato Patrizia Ghiani, che si aprirà con il saluto del governatore del Distretto Lions 108L dottor Silverio Forteleoni, l’avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani, Giovanni Impagliazzo dell’assessorato alle politiche sociali di Roma Capitale, Laura Paradiso, presidente del consiglio regionale del Lazio dell’Ordine degli assistenti sociali, Lidia Borzì presidente delle Acli di Roma e Laura Stramaccioni, psicologa e psicoterapeuta.

Seguiranno le testimonianze di alcune associazioni che quotidianamente si occupano di affido: il movimento delle famiglie affidatarie solidali, l’associazione l’albero della vita, l’associazione amici dei bambini, l’associazione Papa Giovanni XXIII e l’associazione Ecco tuo figlio. Prima delle conclusioni finali a cura di Bruno Ferraro, magistrato, una famiglia affidataria racconterà a tutti la propria esperienza. L’appuntamento è per sabato 14 maggio, dalle 9 alle 13, alla Casa dell’aviatore, in viale dell’Università 20. L’incontro è promosso dal Lions Club Roma Ara Pacis assieme ai club: Lions Club Roma Host, Lions Club Roma Nomentanum, Lions Club Roma Accademia, Lions Club Roma Appia antica, Lions Club Roma, Lions Club Roma Minerva. Sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma Lions certificata: https://attendee.gotowebinar.com/register/4605728187431726862.