Diocesi: Modena-Nonantola, “Caritas non è né tra gli organizzatori né tra i sostenitori della manifestazione” del 14 maggio nel quartiere Sacca

La Caritas diocesana di Modena-Nonantola “non è né tra gli organizzatori né tra i sostenitori della manifestazione” in programma sabato 14 maggio nel quartiere Sacca. Lo precisa oggi, in una nota, mons. Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola e vicario della Carità, “al fine di evitare inopportune strumentalizzazioni” e ribadendo “quanto già specificato dal vicedirettore di Caritas diocesana, Federico Valenzano”. Per il 14 maggio il comitato “Villaggio Europa” ha promosso il corteo per esprimere contrarietà al polo logistico Conad all’ex Civ&Civ.

“Caritas diocesana – sottolinea mons. Gazzetti –, all’interno del progetto ‘Città abit-abile’, sta svolgendo un’indagine sui temi dell’abitare (la casa, il condominio, il quartiere) dando voce a molti soggetti del territorio. In tal senso, Caritas diocesana è stata contattata per seguire la manifestazione del 14 maggio al fine di ascoltare la voce dei cittadini del quartiere Sacca”. “La presenza di alcuni operatori – viene chiarito dal vicario generale della diocesi – sarà dunque finalizzata ad arricchire l’indagine avviata con il progetto ‘Città abit-abile’, mentre non è mai stata prevista una partecipazione attiva di Caritas diocesana alla manifestazione”. “Ascoltare le richieste e le esigenze dei cittadini e osservare le povertà e le risorse del territorio – conclude mons. Gazzetti – fa parte del mandato della Caritas”.