Diocesi: Siracusa, la processione con le reliquie di santa Lucia rinviata a sabato 14 maggio a causa del maltempo

La Deputazione della Cappella di Santa Lucia, in considerazione delle cattive condizioni meteo di domenica prossima 8 maggio, in accordo con l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, ha deciso di rinviare l’uscita del simulacro e delle reliquie di Santa Lucia e la processione fino alla cattedrale, a sabato 14 maggio.

“È stata una decisione inevitabile – ha commentato il presidente della Deputazione della Cappella, Pucci Piccione –. Potremo vivere con la nostra patrona un’altra settimana di preghiera. Domenica 8, la celebrazione sarà alle 19 e non alle 17. Poi da lunedì a venerdì, messa tutti i giorni alle 19. Sabato 14 si seguirà il programma già diffuso per l’ottava: alle 18 l’uscita e la processione per le vie del centro storico. Non avremo così problemi di pioggia e avremo il simulacro esposto qualche giorno in più. Abbiamo scelto anche la giornata del sabato così che i giovani, abituati alla movida, potranno essere con noi. Viviamo la festa in tutta la sua pienezza. Abbiamo avuto tantissime presenze in queste giornate. La festa di Santa Lucia è la festa di tutti”.

La chiesa di Santa Lucia alla Badia, dal 9 al 14 maggio, aprirà alle 10 e chiuderà al termine della celebrazione delle 19. E stasera nella chiesa Lucia Trigilia, docente di Architettura all’Università di Catania, parlerà della Festa del patrocinio nell’immaginario Barocco e non solo. Seguirà l’intervento di Loredana Pitruzzello, docente di Storia dell’arte sacra all’Istituto superiore di scienze religiose San Metodio, sul martirio di Santa Lucia di Deodato Guinaccia.

Domani alle 20.30, “L’aiuto viene dal mare”, incontro con Corrado Mandreoli, vice presidente dell’Ong ResQ, e l’equipaggio a terra della ResQ People. Interverranno don Luca Saraceno e Giuseppe Piccione. Alcuni brani saranno letti dagli attori Giulia Valentini e Attilio Ierna. Le musiche sono di Antonio Bianca. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook della Deputazione della Cappella di Santa Lucia e dell’arcidiocesi di Siracusa e sulla pagina YouTube dell’arcidiocesi di Siracusa.