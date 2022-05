Vocazioni: Como, domani pellegrinaggio dei giovani con il vescovo Cantoni. Nelle parrocchie domenica si pregherà

Alla vigilia della 59ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che si celebrerà domenica 8 maggio sul tema “Fare la storia” (FT, 116), adolescenti e giovani della diocesi di Como vivranno sabato pomeriggio un pellegrinaggio al santuario della Madonna del Soccorso (Ossuccio) accompagnati dal vescovo Oscar Cantoni. L’appuntamento è per le 16 alla prima cappella del viale per un pomeriggio di preghiera e riflessione. Per le celebrazioni di domenica 8, poi, il Centro diocesano vocazioni propone a parrocchie, santuari e comunità religiose di inserire nella preghiera dei fedeli un’intenzione specifica per la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.