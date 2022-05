Ucraina: Comunità di Sant’Egidio, appello per una nuova raccolta straordinaria di medicinali da inviare alla popolazione. Da Kiev il ringraziamento del ministero Sanità

La Comunità di Sant’Egidio lancia un appello per una nuova raccolta straordinaria di medicinali da inviare alla popolazione ucraina e, in particolare, ai soggetti più fragili, che dall’inizio della guerra sono a rischio per la carenza di forniture sanitarie.

Sin dall’inizio del conflitto, Sant’Egidio si è impegnato a rifornire di farmaci e altro materiale una vasta rete di centri sanitari, amministrazioni comunali, associazioni di volontariato e ospedali in molte città dell’Ucraina, soprattutto nelle regioni orientali e meridionali del paese, le più colpite dall’azione bellica.

Una particolare attenzione è stata rivolta alle necessità dei centri di nefrologia e dialisi di Kiev, Char’kiv, Poltava, Chernihiv, Nikoalev, Leopoli. Circa un centinaio di malati dializzati sono stati fatti espatriare e sono attualmente ospiti della Comunità in diverse città italiane ed europee. A fine aprile è stato consegnato a Leopoli un importante carico di farmaci essenziali che permetterà agli ospedali delle regioni di Kiev e di Char’kiv di soddisfare per tre mesi il loro fabbisogno. Il ministero della Sanità ucraino ha ringraziato la Comunità “per il suo sostegno in tempi così difficili”: “Apprezziamo particolarmente la vostra cooperazione e la vostra solidarietà”.

La carenza di farmaci di cui già soffriva la popolazione si è aggravata drammaticamente con la guerra: a chi è ferito nel corso di bombardamenti o combattimenti, si aggiungono tutti coloro che non possono curare fragilità pregresse, per mancanza di medicinali e strutture funzionanti. Sono aiuti che salvano vite, una risposta concreta alla guerra. Per questo Sant’Egidio, all’interno del suo più vasto intervento umanitario a favore dell’Ucraina, lancia un appello per una nuova raccolta straordinaria di medicinali e presidi sanitari a cui si può aderire visitando il sito www.santegidio.org.