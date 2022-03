Ucraina: Save the Children, “100 bambini uccisi in 24 ore a Kharkiv. Interrompere questa follia, ci sia un’immediata cessazione delle ostilità”

“Il solo pensiero che, in sole 24 ore, 100 bambini abbiano perso la vita a Kharkiv in Ucraina, a causa di questa violenza insensata, ci riempie di dolore e fa indignare profondamente. Erano bambini che andavano a scuola, amavano giocare, leggere, avere dei sogni, immaginare cosa avrebbero fatto da grandi. Ma le loro viete sono state spezzate”. Lo ha dichiarato Daniela Fatarella, direttrice generale di Save the Children Italia, commentando le dichiarazioni del presidente del consiglio regionale di Kharkiv, Serhiy Chernov, riportate dai media italiani.

“Ancora una volta sono i più piccoli a pagare il prezzo più alto della guerra”, ha denunciato Fatarella, aggiungendo che “negli ultimi giorni scuole, asili, orfanatrofi sono stati colpiti indiscriminatamente, così come tanti luoghi in cui migliaia di civili hanno perso e continuano a perdere la vita”. “È ora di interrompere questa follia, per questo – ha concluso – Save the Children chiede con forza un’immediata cessazione delle ostilità, unico modo per proteggere i bambini dalla violenza e da altre violazioni dei loro diritti”.