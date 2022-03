Ucraina: Misericordia Prato, avviata una raccolta umanitaria di farmaci e alimenti

La Misericordia di Prato ha promosso una raccolta umanitaria per l’Ucraina. Una lunga lista di farmaci, vestiario invernale e alimenti a lunga conservazione sono le necessità urgenti per la popolazione in guerra. Ma in particolare servono medicinali e materiali per la medicazione (bende, disinfettanti ecc.) e, richiesta arrivata nelle ultime ore, pannolini per bambini.

Nella sede della Misericordia stanno già cominciando ad arrivare indumenti invernali e coperte e scorte alimentari, ma chiunque vorrà partecipare potrà farlo consegnando ciò che riuscirà a raccogliere entro mercoledì 9 marzo non solo alla sede centrale in via Galcianese 17/2, ma anche presso tutte le sezioni dell’Arciconfraternita. Sarà la stessa Misericordia di Prato a farsi carico del trasporto nei giorni seguenti.