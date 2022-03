Ucraina: Casellati, “solidarietà e vicinanza al Parlamento e all’intero popolo ucraino”. “Italia pronta all’accoglienza”

“Solidarietà e vicinanza al Parlamento e all’intero popolo ucraino”. Le ha espresse questa mattina il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, partecipando alla riunione straordinaria dei presidenti dei Parlamenti europei alla presenza dello speaker del Parlamento ucraino, Ruslan Stefancuk.

“L’Italia – ha assicurato la seconda carica dello Stato – è in prima linea nella gestione dell’emergenza umanitaria ed è pronta all’accoglienza”.

Casellati ha anche affermato che “l’invasione dell’Ucraina è ingiustificata e inaccettabile e il Parlamento italiano l’ha condannata con fermezza”. Ma l’azione diplomatica e il dialogo non devono cessare. “La democrazia poggia sulla forza dei Parlamenti liberamente eletti, rappresentanti dei nostri popoli”, ha ammonito la presidente, augurando che il Parlamento ucraino possa presto “tornare a svolgere la sua funzione in un paese sicuro, libero e democratico”.