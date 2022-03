Ucraina: diocesi Udine, veglia di preghiera per la pace con i giovani in cattedrale

I giovani della chiesa udinese si raccolgono in preghiera per la pace in Ucraina. L’appuntamento è per domani, sabato 5 marzo, alle 21 in cattedrale a Udine quando sarà celebrata una veglia straordinaria affinché si trovi una soluzione pacifica alla drammatica guerra in corso.

La celebrazione – presieduta dall’arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato – sarà arricchita da riflessioni e testimonianze. Per questioni di capienza della cattedrale, la veglia sarà dedicata solo ai giovani, appartenenti a gruppi giovanili (di parrocchie, oratori, scout) o singoli. Tuttavia, chiunque abbia il desiderio di unirsi in preghiera con loro potrà seguire la celebrazione in streaming connettendosi al canale YouTube “Cattedrale di Udine”, e utilizzare il libretto pubblicato sul siti della diocesi di Udine. Come gesto quaresimale di elemosina, chi parteciperà alla veglia potrà lasciare un’offerta che sarà devoluta al fondo pro-Ucraina istituito dalla Caritas diocesana di Udine. “I giovani sono sensibili alla costruzione della pace – osserva il direttore della Pastorale giovanile di Udine, don Daniele Antonello –. Per la prima volta i nostri ragazzi si trovano a fare i conti con una guerra nel cuore dell’Europa, sulla porta di casa”. E rispetto all’importanza della preghiera, aggiunge: “Pregare aiuta, in primo luogo, a trovare una pace interiore che si traduce poi anche in gesti concreti di pace. Inoltre, la preghiera è segno di unità che travalica i confini del mondo, ma il suo valore maggiore è il chiedere il sostegno del Signore affinché guidi le persone che hanno in mano le sorti dei Paesi in guerra e infonda conforto e forza in chi è oppresso”.