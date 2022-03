Diocesi: Rimini, il 18 aprile i giovani in Piazza San Pietro con Papa Francesco

Papa Francesco chiama i giovani e lo fa attraverso #Seguimi, una proposta rivolta a tutti gli adolescenti dai 12 ai 17 anni per un incontro nazionale in Piazza San Pietro lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta. Proposta alla quale la diocesi di Rimini aderisce con convinzione. Nello specifico, il 18 aprile la diocesi riminese vivrà un momento di incontro al mattino nella chiesa romana di San Gregorio VII Papa, alle porte del Vaticano, insieme al vescovo di Rimini Francesco Lambiasi. Dopodiché ci si sposterà in piazza San Pietro insieme ai ragazzi aderenti all’iniziativa da tutta Italia, per l’incontro (dalle 17 alle 20) con Papa Francesco e un piccolo momento di preghiera. Si prevede che da Rimini partiranno almeno 300 ragazzi, provenienti dalle scuole medie e superiori, da parrocchie, associazioni e movimenti giovanili. L’organizzazione è gestita dalla Pastorale giovanile diocesana, attraverso il responsabile don Alessandro Zavattini. La data ultima per comunicare l’adesione è il 20 marzo (contattando l’Ufficio di Pastorale Giovanile della diocesi di Rimini).

“Papa Francesco ha invitato tutti e ciascuno, ed è una chiamata di quelle più che importanti, decisive. – le parole di don Raffaele Masi, parroco e referente della diocesi di Rimini – Inoltre, è la prima esperienza a carattere nazionale di questo genere, esplicitamente indirizzata agli adolescenti. In precedenza ci si è rivolti a fasce di età più alte, come in occasione delle Giornate Mondiali della Gioventù. Dunque, è una possibilità da non scartare. Da ultimo, è un evento: incontrarsi con tanti coetanei per vivere assieme un bel momento di festa, fede e amicizia, un evento che può rinvigorire dopo due anni di fatica, pandemia e isolamento per rinforzare l’entusiasmo e gioia di stare insieme e vedersi”.